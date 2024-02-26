Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu! Geriye bu kareler kaldı

26 Şubat 2024 00:34 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 00:37

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Zeytinciler Çarşısı karşısında meydana gelmişti.

Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A.’nın kullandığı 71 ACY 438 plakalı otomobil, bu esnada ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Serap Kayık’a (32) çarpmıştı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan evli ve 1 çocuk annesi Kayık ağır yaralanmıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etmişti. Serap Kayık, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeytinciler Çarşısı'nda eşi Musa Kayık ile birlikte bir dükkan işlettiği öğrenilen Serap Kayık’ın ölümü eşi ve ailesini hüzne boğdu.