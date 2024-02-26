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26 Şubat 2024 00:34 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 00:37

Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu! Geriye bu kareler kaldı

Bursa’da karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi kadının ölümü ailesini hüzne boğdu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Genç kadının feci ölümü hüzne boğdu! Geriye bu kareler kaldı
Bursa, Kadın, Kaza

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Zeytinciler Çarşısı karşısında meydana gelmişti.

Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A.’nın kullandığı 71 ACY 438 plakalı otomobil, bu esnada ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Serap Kayık’a (32) çarpmıştı.

Genç kadının feci ölümü ailesini hüzne boğdu! Geriye bu kareler kaldı - 1. Resim

Çarpmanın şiddeti ile savrulan evli ve 1 çocuk annesi Kayık ağır yaralanmıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etmişti. Serap Kayık, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kadının feci ölümü ailesini hüzne boğdu! Geriye bu kareler kaldı - 2. Resim

Zeytinciler Çarşısı'nda eşi Musa Kayık ile birlikte bir dükkan işlettiği öğrenilen Serap Kayık’ın ölümü eşi ve ailesini hüzne boğdu.

Genç kadının feci ölümü ailesini hüzne boğdu! Geriye bu kareler kaldı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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