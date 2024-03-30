Genç kızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gündem olan soru: "Sakın şaka olmasın"

30 Mart 2024 15:36 - Güncelleme : 30 Mart 2024 15:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran anlar: Ağlamamak için kendini zor tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran anlar: Ağlamamak için kendini zor tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde dün “Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul” programına katıldı.

Erdoğan burada gençlere yönelik bir konuşma yaptı, daha sonra soruları yanıtladı.

GÜNDEM OLAN SORU

Bir genç kızın, Erdoğan'a sorduğu soru ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç kız, Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım; sizin biz gençlere olan bu ilginiz, sevginiz şaka mı?” diye sorunca Erdoğan, "Sakın şaka olmasın" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Öte yandan Erdoğan'a 1998 yılında yaptığı konuşmasının video izletildi. Videoda; Erdoğan'ın sözlerinin ardından Ahmet Kaya'nın o mitingde konuşmasına da yer verildi.

Video kesilince Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya'nın o mitingde söylediği şarkıyı da dinlemek istedi. Ahmet Kaya'nın salonda şarkısı çalınınca Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı.