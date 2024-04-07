Genç kızın feci sonu: 30’uncu kattan beton zemine çakıldı

07 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:25

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde yaşanan olayda; kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan 24 yaşındaki Dilara K. henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından beton zemine düştü.

Durumu fark eden kız kardeşi hemen durumu sitenin güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve sitedeki diğer vatandaşlar; Dilara K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İncelemelerin ardından Dilara K.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.