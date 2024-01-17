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17 Ocak 2024 17:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:18

Çorum'da hayvan pazarını kapatan hastalık!

Çorum'da, şap hastalığı riskine karşı alınan tedbirler kapsamında hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çorum&#039;da hayvan pazarını kapatan hastalık!
Çorum, Hayvan, Pazar

Çorum İl Hayvan Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, il genelindeki tüm hayvan pazarlarının 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verildi.

ŞAP HASTALIĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kapatma kararının gerekçesi, bölgede çıkan şap hastalığının bulaşma ve yayılmasını önlemek olarak açıklandı. Açıklamada, kapatılan hayvan pazarlarının hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.

Çorum'da hayvan pazarını kapatan hastalık!

Şap hastalığı, sığır, koyun, keçi ve domuz gibi çiftlik hayvanlarında görülen, bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir hastalıkt. Hastalığın belirtileri arasında ateş, iştahsızlık, salya akıntısı, deri lezyonları ve ayaklarda şişlik yer alır. Şap hastalığı, hayvanlardan insanlara da bulaşabilen bir hastalık. Hastalığa yakalanan insanlarda genellikle hafif belirtiler görülür, ancak bazı durumlarda ölümcül sonuçlar da doğurabilir.

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