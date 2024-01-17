Çorum'da hayvan pazarını kapatan hastalık!

17 Ocak 2024 17:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:18

Çorum İl Hayvan Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, il genelindeki tüm hayvan pazarlarının 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verildi.

ŞAP HASTALIĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kapatma kararının gerekçesi, bölgede çıkan şap hastalığının bulaşma ve yayılmasını önlemek olarak açıklandı. Açıklamada, kapatılan hayvan pazarlarının hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.

Şap hastalığı, sığır, koyun, keçi ve domuz gibi çiftlik hayvanlarında görülen, bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir hastalıkt. Hastalığın belirtileri arasında ateş, iştahsızlık, salya akıntısı, deri lezyonları ve ayaklarda şişlik yer alır. Şap hastalığı, hayvanlardan insanlara da bulaşabilen bir hastalık. Hastalığa yakalanan insanlarda genellikle hafif belirtiler görülür, ancak bazı durumlarda ölümcül sonuçlar da doğurabilir.