Geri dönüşüm deposunda yangın: 1 ölü 

26 Mart 2024 00:42 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:45

Kocaeli'nin Başiskale Sepetlipınar Mahallesi'nde, Küçük Sanayi Sitesi içindeki bir atık toplama merkezinde akşam saat 20.00 civarında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı.

Yangın, hızla büyüyerek yanındaki beş iş yerini daha etkisi altına aldı. Alevler gökyüzünü sararken, arada küçük patlamalar yaşandı. Olayın 112 Acil Servis'e bildirilmesiyle, çevre ilçelerden birçok itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, 24 araç ve 71 personelle yangına müdahale etti ve yangın, yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan yapılan incelemelerde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu olay yerine gelerek yangın hakkına bilgi aldı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, “Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 6 iş yeri etkilenmiş, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve diğer süratle olay yerine müdahale etmiş ve yangın söndürülürmüştür. Bir kişi maalesef hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.