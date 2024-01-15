Gizli Fon davasında ara karar! Seçil Erzan'ın tutukluluğuna devam...

15 Ocak 2024 20:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 21:26

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ve Türk komuoyunda ilgilyle takip edilem duruşmada, 7 sanıklı davada önemli kararlar alındı. Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile bazı tutuksuz sanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM...

Mahkeme, Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmada dikkat çeken başka bir karar ise, ünlü futbolcularla ilgili oldu. Mahkeme, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan hakkında, önümüzdeki celse hazır edilmeleri yönünde hüküm verdi. Futbolcuların hazır olmamaları durumunda zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verildi.

"CANIMIN BİR KIYMETİ YOK"

Duruşmada önce tanık olarak dinlenecek Semih Kaya duruşma salonuna alındı ancak sanık Seçil Erzan mahkemeden söz isteyince Kaya tekrar dışarı çıktı. Erzan mahkemede, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için tüm fazla aldığımı belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, HTS eşleşmeleri, özellikle gerçek mağdurlarla ilgili kayıtlar, hesaplarına yatan, çekilen tüm paraların kaynaklarının ispat edilmesini istiyorum. Sizlerden yardım istiyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Kimden, ne kadar fazla aldım dediysem hepsi tek tek çıkacak, başka bir şey çıkmayacak. Kimilerinin 'Seço'suydum, kimilerinin 'kanka'sıydım. Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım paraları, bu çok net hiçbir zaman aksini söylemedim. O koltukta banka müdürü Seçil Erzan yazmasaydı kimse bana para vermezdi. Bu insanlar bana bu paraları benimle olan özel ilişkilerinden vermediler. Ben fon dedim, sistem dedim, saklama dedim, miktar var dedim. Bedelini zaten ödüyorum, canımla buradayım, canımın bir kıymeti yok, annem ortada" dedi.

"BELÖZOĞLU'NUN PARASI 10 KİŞİYE DAĞITILDI"

Emre Belözoğlu hakkında açıklamada bulunan Erzan, "Herkes doğruları söylesin ki bu maddi gerçekler ortaya çıksın. Ben Semih Kaya'ya fon olduğunu söyledim ama çok fazla çekme de dedim. Biraz bekle, senin adına resmi bir şekilde yaparız ondan sonra çekersin dedim. 8 Mart'ta Merve ve Tanın'ı en yakınlarım olarak Fırat Özdemir'le görüşmeye götürdüm. Ben yanlış yaptığımı anlatmaya çalıştım. Herkes daha değişik şeyler söylemeye başladı. Bana 'sen kiminle paylaşıyorsun parayı, kiminle yiyorsun' denmeye başladı, iş tamamen çığırından çıktı. Ben daha fazla faiz alan insanlara para yetiştirmeye başladım. Bu mağduriyetin sebebi benim evet ama bu para bende değil. Ben Trabzonlu bir kadın olsaydım bunlar olmazdı. Ben 8 Nisan'da her şeyi anlatmaya çalışırken evime gelirken darp edildim. Gerçek mağdurlar var, Emre Belözoğlu'nun parası 10 kişiye dağıtıldı, ana parasını alanlar da oldu, fazla alanlar da. O saatten sonra ben herkese bu işin doğru olmadığını anlatmaya çalıştım, yanlış yaptığımı da ama kimse bana inanmadı. Ben bunların hepsinin tek tek çıkmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Semih Kaya, "2011 yılında Galatasaray A takımında oynamaya başladıktan sonra Florya'da özel bankacılık hesabım açıldı. 2023 Nisan ayına kadar da devam etti. Seçil Erzan, 2021 Nisan ayında fon adı altında bir yatırım hesabı olduğunu belirtti. Avantajlarından bahsetti, ciddi şekilde getiriler elde edildiğinden bahsetti. O dönemde özel bankacılık hesabımda 300 bin dolarlık kısmını bu yatırım konusuna dahil ettim. Bana aynı şekilde resmi bir belge sundu, üzerinde Denizbank kaşesi ve imzasının bulunduğu. Ben de o şekilde Florya'da kendisine teslim ettim. Benim aldığım miktar net olarak 3.5 milyon dolara yakın bir rakamdı. Tek seferde değil, parça parça aldım, aldığım parayı da yatırdım" diye konuştu.

"SELÇUK İNAN'I FONA DAHİL ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Selçuk İnan’ı kendisinin fona dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirten Kaya, mahkemede Seçil Erzan ile yaptığı bir yazışmayı da okudu. Yazışmada Seçil Erzan’ın, “Selçuk İnan’ı hoca söyledi” dediği kısmı okuyan Semih Kaya, Seçil Erzan’ın kendisini ikna etmek için bankanın üst düzey yöneticilerinden olan Mehmet Aydoğdu ile arasında geçen bir maili mahkemede okudu. Semih Kaya, mailin ekran görüntüsünü gösterince, mahkeme başkanı görüntünün mahkemeye verilmesini istedi.

Kendisine yaklaşıp 10 milyon dolar alacak vaat edildiğini söyleyen Kaya, "Artık her şeyin resmileşeceği söylendiği için para göndermeye devam ettim. Erzan tamamen beni banka çalışanı olarak yönlendirdiği için para gönderdim. Seçil Erzan ile aramızda bir husumet yoktu. Hatta nişanlısı sıfatında olan Candaş Gürol ile hep birlikte yemek de yemiştik. Seçil Erzan benim onu tehdit ettiğimi söyledi" dedi. Bu sırada mahkeme başkanı, Erzan'ın 'Semih benden fazla aldı' iddialarına ne diyeceğini sordu. Kaya ise, "Seçil Erzan'ın herhalde matematiğinde bir problem var çünkü kesinlikle fazla almadım. Kendisi tarafından sürekli bir kurgu planlanılıyor, cezaevindeyken benim taksitlerimi mi ödedi?" diye yanıtladı.

"SEÇİL ERZAN KİM Kİ BANA EV ALACAK?"

Duruşmada Seçil Erzan, Semih Kaya'ya soru sormak istedi. Erzan, "sen bana 'o para buraya gelecek' dedin mi demedin mi" diye soru yöneltince Kaya, "Ülkenin en büyük kulüplerinde, Çekya'nın en büyük kulüplerinde oynadım. Sözleşmelerine imza attığım bedeller görülürse benim böyle bir paraya ihtiyacım olmadığı anlaşılacaktır. Ben zaten o güce sahibim, Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM DUYGUSAL CEVAP VERMİŞİM"

Mahkeme başkanının soru üzerine Fatih Terim ile ilişkisini anlatan Candaş Gürol, "Seçil'i tanımadan bir sene önce Fatih Terim ve ailesinin avukatıydım" dedi. Mahkeme başkanı Candaş Gürol'un savcılığa verdiği ifadeyi okuyarak, "Fatih Terim'e kırgınım" kısmını sorunca Gürol, "Biraz duygusal ifade vermişim. Sonrasında Fatih hocayla konuştum. Denizbank'a para yatırdığını, o dönem kendisinin de hasar tespiti yaptığını söyledi. Ancak özel bir fondan bahsetmedi. Ben hocaya kırgın olsam ne olur olmasam ne olur. Sonrasında konuşup helalleşip ayrıldık" dedi. Seçil Erzan ile ikisini Fatih Terim'in tanıştırmadığını söyleyen Candaş Gürol, “Vesile oldu diyelim. Sadece şöyle iyi bir kızımız var dedim" dedi.

Seçil Erzan'ın fondan bahsedip bahsetmediğini sorulması üzerine Gürol, "Ben Seçil'e parasal ilişkilerini sormazdım. Zaman zaman görüşmelerinde fon dediğini duydum, yüksek kredili müşterilere fon adı altında yatırım aracı olduğunu söylemişti. Banka yöneticilerinin ismini zaman zaman duyuyordum" diye konuştu.