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09 Nisan 2024 12:53 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:56

''Gizli kahraman Robin Hood'' 400 hanenin faturasını ödedi

Bursa’da yardımsever bir iş insanı, elektrik faturalarını ödeyemeyen 400’den fazla abonenin fatura borcunu ödedi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Uludağ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, isminin açıklanmasını istemeyen iş insanı, ödeme güçlüğü çeken ailelere destek olmak için firmayla iletişime geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan şirket yetkilileri, ödeme güçlüğü çeken, sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan aboneleri tespit ederek iş insanına haber verdi.

200 BİN LİRA TURARINDA FATURA ÖDEDİ

Yardımsever iş insanı, 400'den fazla abonenin toplam 200 bin lira tutarındaki 600'ün üzerinde faturasını ödedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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