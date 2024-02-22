'Gökyüzüne bir kere daha bak!' KIZILELMA, ANKA-3, KAAN ve niceleri...

22 Şubat 2024 09:43 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 10:00

Türk savunma sanayiisi bir kez daha kritik eşiği geçti. Türkiye'nin geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı projesi 'KAAN' ilk uçuşuşuyla tüm dünyanın dikkatini çekti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşundan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Haluk Görgün, ''Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır.'' demişti.

''GÖKYÜZÜNE BİR KEZ DAHA BAK''

Haluk Görgün, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, AKSUNGUR, AKINCI ve ANKA-3 gibi yerli projeleri konu alan bir video paylaştı. Paylaşımda Türkiye’nin iddialı projelerinin ilk uçuş anları yer aldı. Haluk Görgün’ün, ''Gökyüzüne bir kere daha bak'' dediği gururlandıran video büyük ilgi gördü.