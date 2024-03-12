Google Maps'in göl olarak algıladığı hafriyat alanı tahliye ediliyor 

12 Mart 2024 18:56 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:59

Kadıköy'ün Koşuyolu Mahallesi'nde 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının açılmasının ardından durduruldu. Aradan geçen zaman içinde yağmur suları temeli adeta göle çevirdi.

Haritaları güncelleyen Google Maps ve Apple Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı. Sosyal medyanın gündemine oturan çukur drone ile görüntülendi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Görüntülerde kazı yapılan çukurun büyük bölümünün suyla dolduğu görülürken, su motoruyla suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü.

"HOŞ BİR DURUM DEĞİL"

Su birikintisinin hoş bir görüntü olmadığını söyleyen Gökhan Gönültaş isimli vatandaş, "Sizin söylemenizle bilgim oldu. Yani açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor" dedi.

Arif Özçam ise, "İnşaatları açıyorlar temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce yani. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa" diye konuştu.