Görenler hayrete düştü: Kadın ve erkeğin kasklı, tekmeli ve saç yolmalı kavgası

03 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:02

Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahallesi’nde yaşanan olayda, motosikletle bölgeden geçen şahıs ile geçmişten arasında husumet bulunan bir kadın arasında kavga çıktı. Kadının, motosiklet üzerindeki adama saldırısı sonucu başlayan kavga kameralara yansıdı.

VATANDAŞLAR OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde; kadının adama tekme ve kaskla saldırdığı görüldü. Erkek şahsın ise kadını saçından tutarak sürüklediği görüldü. Bölgeden geçen bir askeri personelin ve duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavgada iki taraf da yara almazken, sokak ortasında yaşananlar, görenleri hayrete düşürdü.