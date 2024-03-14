Görünce şaşkına döndü! Amatör balıkçının heyecan dolu dakikaları

14 Mart 2024 14:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:49

Antalya'da amatör balıkçı Ali Varol, balık tutmak amacıyla Boğaz Mevkii Mendirek bölgesinden denize açıldı. 150-200 metre açıldıktan sonra kuzu balığı avlamak için oltasını attı. Kısa süre sonra Ali Varol’un oltasına büyük bir balık takıldı.

Misinayı çekmeye başlayan Ali Varol, balık yaklaştıkça heyecanlanmaya başladı. Bu anlar cep telefonu tarafından kaydedilirken, Varol, en az 10 kilo bir kuzu balığı yakaladığını düşünerek sevinç yaşamaya başladı.

KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kuzu balığı yakaladığını düşünen Ali Varol köpek balığını görünce büyük bir şok yaşadı. Varol, oltanın ucunda 25 kilo olduğu tahmin edilen köpek balığı ile uzun süre göz göz geldi. Varol, misinayı gevşetmesiyle birlikte köpek balığı misinayı kopararak denizin derinliklerine doğru kayboldu.

"İLK KEZ BÖYLE BÜYÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Amatör balıkçı Ali Varol, yaşadıklarını "Balık tutmak en büyük hobim. 2 gün önce kuzu avına çıktım. Oltaya büyük bir şey takıldı. Büyük bir kuzu olduğunu düşündüm. Uzun süren mücadelenin ardından balık suda görünmeye başladı. Kuzu balığı değil köpek balığı olduğunu gördüm.

Tekneye alıp, youtube kanalımda takipçilerimin görmesi için çekim yapmayı ve denize geri bırakmayı düşünürken bir anda misinayı koparım gözden kayboldu. Çok büyük bir balık olduğu için tekneye almayı başaramadım. Mendirek bölgesinden 22-23 metre derinlikte yaklaşık 200-300 metre açıkta yakaladım.

Kıyıda geceleri küçük köpek balığı yavrularına rastlıyordum. Yakaladıktan sonra denize bırakıyordum. Bu kadar büyüğüne ilk kez rastladım. Benim için de ayrı bir tecrübe oldu." dedi.



