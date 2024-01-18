Eskişehir'deki görüntüler rahatsız etmişti! Sınır dışı edilecekler

18 Ocak 2024 00:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 00:12

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Olayın ardından araçla kaçan şüpheliler, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınan M.M.A., H.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar hakkında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı. Yabancı Uyruklu Geçici Koruma Kimlik Belgesi' ile Eskişehir'de konakladığı öğrenilen yabancı uyruklu M.M.A. ve H.A. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.