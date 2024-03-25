Gruba gelen mesajı dikkate almadı! 1 gün sonra aracı soyuldu

25 Mart 2024 10:56 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:15

Arnavutköy Mavigöl Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Sayılgan, geçtiğimiz gün iftar saatinde aracını sokağa park ederek eve girdi. Kısa süre sonra dışarı çıkan Sayılgan, aracının kapılarının açık olduğunu fark etti. Araçta bulunan inşaat malzemelerinin olmadığını gören adam güvenlik kameralarını incelediğinde aracının soyulduğunu anladı. Polise giderek şikayetçi olan Sayılgan, hırsızlıkla alakalı yetkililere seslenerek kendi mahallesinde sıklıkla bu durumla karşı karşıya geldiklerini belirtti.

DİKKATE ALMADI, HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

Öte yandan, hırsızlıktan dakikalar önce mahallede yaşayan kadınlardan biri sosyal medya üzerinde oluşturdukları gruba, “Bayanlar kapılarınızın önlerine dikkat edin siyah bir araç ile gelip diğer arabaların içlerini kontrol ediyorlar" yazarak komşularını uyardı. Mesajı gören ama dikkate almayan Muhammet Sayılgan’ın aracı mesajda bahsedilen hırsızlar tarafından soyuldu.

OLAY ANI KAMERADA

Hırsızlık anı sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde plakasız bir aracın park halindeki otomobillere yanaştığı araçtan inen bir kişinin keşif yaptığı ardından soygunu gerçekleştirdikten sonra sokaktan hızla uzaklaştığı görüldü. Kamera kayıtlarıyla beraber karakola giden şahıs şikayetçi oldu. Polis her yerde hırsızları arıyor.

"25 BİN TL'LİK ZARARIM VAR'

Yaşanılanları anlatan Muhammet Sayılgan, “Ben inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Ben inşaattan geldim aracımı park edip eve çıktım. İftar saatinde hanımım dedi ki bir mesaj geldi 3 kişi bir araca hırsızlık girişiminde bulundu diye. İftardan sonra malzemelerimi alırım diye düşündüm. Saat 21.00 gibi hastaneye gitmem gerekti. Aracımın yanına geldim arka kapımın açık olduğunu gördüm. Bütün malzemelerimi iftar saatini de fırsata dönüştürüp çalmışlar. 3 kişi gelmişler. Biri şoför koltuğundan inmiyor diğerleri inip kendi aracına yükleyip çalmışlar. 25 bin TL’lik zararım var. Bizim araçlarımıza ve işyerimize yapılan bu altıncı hırsızlık oldu” dedi.



