Güçlü boğalar arenada buluştu! 90 bin lira ödülü alan boğa sahipleri belli oldu

21 Nisan 2024 19:57 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:07

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Artvin Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali heyecan dolu anlara sahne oldu. İki gün boyunca devam eden festivalde, izleyiciler coşkulu bir atmosferde güreşleri takip etti.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Son gününde orta, büyük, başaltı ve baş kategorilerinde heyecan doruğa çıktı. Orta kategoride Ergin Ateşsaçan'ın "Çilo" adlı boğası, büyük orta kategoride Mustafa Yeşilyurt'un "Zaza" adlı boğası, başaltı orta kategoride Batuhan Çelik'in "Kadirağa" adlı boğası ve baş kategoride ise Erşan Aydın'ın "Aslan" adlı boğası birincilik kupalarını kazandı.

İki gün süren festivalin son gününde orta, büyük, başaltı ve baş kategorilerinde 61 boğa güreşti. Orta kategorisinde Ergin Ateşsaçan'a ait "Çilo", büyük orta kategorisinde Erzurum Uzundere'den Mustafa Yeşilyurt'a ait "Zaza", başaltı orta kategorisinde Batuhan Çelik'e ait "Kadirağa", baş kategorisinde de Erşan Aydın'a ait "Aslan" isimli boğa birinci oldu.

Toplamda 90 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşler, ödül törenin ardından sona erdi. Binlerce kişinin izlediği güreşlerde büyük orta kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Mustafa Yeşilyurt, 15 yıldır boğa beslediğini, Artvin'deki birçok boğa güreşi festivaline katılarak madalya ve kupa kazandığını söyledi.

DERECEYE GİRENLER SEVİNCE BOĞULDU

Zaza isimli boğasına 5 yıldır özenle baktığını anlatan Yeşilyurt, "Boğa güreşleri Artvin'de yaygın. Biz genelde hep deplasmana gidiyoruz. Boğam geçen yıl Kafkasör'de 2. oldu. Bu yıl da birinci olduk. Çok güzel bir duygu." dedi.

Tribünden güreşleri izleyen Ayten Çınar, "Boğa güreşlerini çok seviyorum. Bütün boğa güreşlerine gidiyorum. Çocukluğumdan beri izlerim. Bu kültürümüz inşallah devam eder. Güreşler çok keyifli geçiyor." diye konuştu.

Güreşlere boğa getiren, aynı zamanda da hakemlik yapan Selami Günay da "Boğa güreşleri atamızdan dedemizden miras. Biz bayrağı onlardan devraldık. Ömürüm yettiğince bu uğraşı yapacağım. Atmosferde çok güzel heyecan dolu bir ortam var." ifadelerine yer verdi.

Güreşleri izleyen Taşkıran Köyü Muhtarı Osman Yalçın ise boğa güreşlerinin yüzyıllardan beri gelen vazgeçilmez bir kültür olduğunu kaydetti.

İnsanların boğa güreşlerini dört gözle beklediğini kaydeden Yalçın, "İnsanlarımız eğleniyor, kaynaşıyor, birbiriyle hasbihal ediyor." şeklinde konuştu.