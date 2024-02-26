Gülbaharlar çetesi çökertildi
4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes-48’ operasyonlarında ‘Gülbaharlar’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes-48’ operasyonlarında ‘Gülbaharlar’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.
- "Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,
- Nitelikli Yağma,
- Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;
- 3 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet av tüfeği ile
- Çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.