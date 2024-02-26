Gülbaharlar çetesi çökertildi

26 Şubat 2024 08:24 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 08:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes-48’ operasyonlarında ‘Gülbaharlar’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.

"Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,

Nitelikli Yağma,

Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve

6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;