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26 Şubat 2024 08:24 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 08:49

Gülbaharlar çetesi çökertildi

4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes-48’ operasyonlarında ‘Gülbaharlar’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes-48’ operasyonlarında ‘Gülbaharlar’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere  4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi. 

  • "Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;
  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,
  • Nitelikli Yağma,
  • Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;

  • 3 adet ruhsatsız tabanca, 
  • 2 adet av tüfeği ile 
  • Çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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