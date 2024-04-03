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03 Nisan 2024 09:31 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:36

Gümüşhane'de şaşırtan görüntü: 'Topal ayı'

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ve sol ön ayağı kopmuş olarak görüntülenen ayı şaşkınlığa sebep oldu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’de yaşayan doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar tarafından merkeze bağlı Keçikaya Köyü’nde sol ön ayağı kopmuş vaziyette bir ayı görüntülendi.

Keçi Kayalıkları olarak adlandırılan dağlık alanda yaban hayatını gözlemleyen ve 1 yıl önce de yine yakın bir bölgede sol ayağı kopuk vaziyette görüntülediği ayıyı tekrar kayda alan Tutar, ayının bir ayağı kopuk vaziyette sekerek hayatta kalmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Gümüşhane'de şaşırtan görüntü: 'Topal ayı' - 1. Resim

Kış uykusundan yeni uyandığı ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayının o anları kameralara yansırken, vahşi hayvanın nasıl avlanıp hayatta kalabildiği de merak konusu oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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