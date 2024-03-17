Gündüz tartıştılar, akşam silahlar konuştu: 1 ölü

17 Mart 2024 02:02 - Güncelleme : 17 Mart 2024 02:03

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavga sırasında iki taraf da silah kullandı.

Silahlı kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat ağır yaralandı. Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

24 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISININ ARABASINA ZARAR VERDİLER

Öte yandan olay sonrası ölen şahsın yakınlarının katil zanlısı şahsın aracına zarar verdiği öğrenildi. Kaçan katil zanlısı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.