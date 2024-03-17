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17 Mart 2024 02:02 - Güncelleme : 17 Mart 2024 02:03

Gündüz tartıştılar, akşam silahlar konuştu: 1 ölü

Gaziantep'te husumetli iki şahıs, gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde tekrar karşılaştıklarında bu kez silahlar konuştu. Feci olayda taraflardan biri hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündüz tartıştılar, akşam silahlar konuştu: 1 ölü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavga sırasında iki taraf da silah kullandı. 

Silahlı kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat ağır yaralandı. Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gündüz tartıştılar, akşam silahlar konuştu: 1 ölü - 1. Resim

24 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISININ ARABASINA ZARAR VERDİLER

Öte yandan olay sonrası ölen şahsın yakınlarının katil zanlısı şahsın aracına zarar verdiği öğrenildi. Kaçan katil zanlısı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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