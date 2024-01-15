Gündüz vakti köye inen kurt, şaşkına çevirdi
Kastamonu'da kurt gündüz vakti köye indi. Gündüz vakti köye inen kurt, köy sakinlerini şaşkına çevirdi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurdun köy içinden kar üzerinde yürüyerek gözden kaybolduğu görülüyor.
Kastamonu Devrekani’de köye inen bir kurt önce köyün sokaklarında geziniyor. Ardından bir eve yaklaşıyor ve pencereye bakıyor. Penceredeki kişinin tepkisi üzerine kurt oradan uzaklaşıyor. Kurt daha sonra köyün içinden devam ederek gözden kayboluyor.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay, köy sakinlerinden Mustafa Akça’ya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kurdun kar üzerinde yürüyerek köy içinden geçtiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Kurtların genellikle geceleri avlandığı ve gündüzleri genellikle gizlendiği biliniyor. Ancak, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtların, gündüz vakti de avlanma ihtimali bulunuyor. Görüntülerle ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama yapılmadı.