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15 Ocak 2024 13:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:09

Gündüz vakti köye inen kurt, şaşkına çevirdi

Kastamonu'da kurt gündüz vakti köye indi. Gündüz vakti köye inen kurt, köy sakinlerini şaşkına çevirdi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurdun köy içinden kar üzerinde yürüyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kastamonu, Kurt

Kastamonu Devrekani’de köye inen bir kurt önce köyün sokaklarında geziniyor. Ardından bir eve yaklaşıyor ve pencereye bakıyor. Penceredeki kişinin tepkisi üzerine kurt oradan uzaklaşıyor. Kurt daha sonra köyün içinden devam ederek gözden kayboluyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, köy sakinlerinden Mustafa Akça’ya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kurdun kar üzerinde yürüyerek köy içinden geçtiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Gündüz vakti köye inen kurt, şaşkına çevirdi

Kurtların genellikle geceleri avlandığı ve gündüzleri genellikle gizlendiği biliniyor. Ancak, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtların, gündüz vakti de avlanma ihtimali bulunuyor. Görüntülerle ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama yapılmadı.

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