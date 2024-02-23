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23 Şubat 2024 10:40 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:42

Güne öyle bir uyandılar ki... Uyarı verildi: Dikkatli ve tedbirli olun

Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri, Sis, Trafik

Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan siste görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Güne öyle bir uyandılar ki... Uyarı verildi: Dikkatli ve tedbirli olun - 1. Resim

METEOROLOJİ'DEN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sis ve pus uyarısı yapıldı.

Güne öyle bir uyandılar ki... Uyarı verildi: Dikkatli ve tedbirli olun - 2. Resim

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sis-pus uyarısı: Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Güne öyle bir uyandılar ki... Uyarı verildi: Dikkatli ve tedbirli olun - 3. Resim

Güne öyle bir uyandılar ki... Uyarı verildi: Dikkatli ve tedbirli olun - 4. Resim

Güne öyle bir uyandılar ki... Uyarı verildi: Dikkatli ve tedbirli olun - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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