Güneşli günlere aldanmayın... Yağışlı hava geri dönüyor: 24 Mart hava il il hava durumu

24 Mart 2024 07:55 - Güncelleme : 24 Mart 2024 08:24

Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımladı ve bugün hava nasıl olacak sorusu da bir anlamda yanıt bulmuş oldu. Tahminlere göre Türkiye genelinde bugün kışın sona yaklaştığının, ilkbaharın ise kendisini iyiden iyiye hissettirdiğinin göstergesi olacak bir gün yaşanacak.

Bazı bölgelerde uzun süredir yüzüne hasret kalınan güneş kendisini iyiden iyiye gösterecek. Buna bağlı olarak da sıcaklıklar da bir nebze de olsa artış gösterecek.

Ancak güneşli hava istikrarlı bir şekilde devam etmeyecek. Yarından itibaren batı bölgelerden yurda giriş yapacak yağışlı hava, doğuya doğru kayarak birçok bölgeye yağmur bırakacak. Yağışların yüksek bölgelerde kara dönmesi de olası.

24 Mart Pazar hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre; bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Tahminlere göre Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı görünüyor.

Sabah saatlerinde yurdun batısında yer yer pus ve sis beklentisi hakim.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.

Diğer yandan hava sıcaklıkları yurt genelinde 2-6 derece artış gösterebilir.

Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

25 Mart Pazartesi hava durumu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

26 Mart Salı hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU