Güneşli günlere aldanmayın... Yağışlı hava geri dönüyor: 24 Mart hava il il hava durumu
Yurt genelinde vatandaşlar aydınlık bir sabaha uyandı. Adeta baharı müjdeleyen güneş sıcaklıkları da birkaç derece artırıyor. Ancak yeni bir yağışlı hava kütlesi de kapıya dayandı. İşte Türkiye'de beklenen yağışlı havanın tarihi.... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Mart hava durumu
Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımladı ve bugün hava nasıl olacak sorusu da bir anlamda yanıt bulmuş oldu. Tahminlere göre Türkiye genelinde bugün kışın sona yaklaştığının, ilkbaharın ise kendisini iyiden iyiye hissettirdiğinin göstergesi olacak bir gün yaşanacak.
Bazı bölgelerde uzun süredir yüzüne hasret kalınan güneş kendisini iyiden iyiye gösterecek. Buna bağlı olarak da sıcaklıklar da bir nebze de olsa artış gösterecek.
Ancak güneşli hava istikrarlı bir şekilde devam etmeyecek. Yarından itibaren batı bölgelerden yurda giriş yapacak yağışlı hava, doğuya doğru kayarak birçok bölgeye yağmur bırakacak. Yağışların yüksek bölgelerde kara dönmesi de olası.
24 Mart Pazar hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre; bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.
- Tahminlere göre Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı görünüyor.
- Sabah saatlerinde yurdun batısında yer yer pus ve sis beklentisi hakim.
- Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.
- Diğer yandan hava sıcaklıkları yurt genelinde 2-6 derece artış gösterebilir.
- Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYONKARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
25 Mart Pazartesi hava durumu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
- KARABÜK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
26 Mart Salı hava durumu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 10°C Parçalı bulutlu
- VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 12°C Parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 15°C Parçalı bulutlu