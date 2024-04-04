Güneşli günlere kısa bir ara... Meteoroloji tarih verdi! Önce kuzeyden sonra batıdan... 

04 Nisan 2024 06:56 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 06:57

Hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık ve güneşli hava bir süre yerini yağışa bırakıyor.

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Uzman meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yağışlı hava dalgası ilk olarak yarın yani 5 Nisan Cuma günü yurda kuzeydoğudan giriş yapacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Anadolu'nun tamamında etkili olacak yağışlı hava özellikle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın kuzeyinde yük sek miktarda yağış bırakacak.

Ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kayacak yağılar 8 Nisan'a kadar yer yer etkisini sürdürecek. Yurdun batısı ise pazar günü yağışlı havaya merhaba diyecek. İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tamamında yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Ege Bölgesi'nin doğusu ve İç Anadolu'nun batı bölgelerinde de gün boyu etkisini gösterecek.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Nisan Perşembe hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ülkemizin kuzeydoğusu ile bugün zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor

Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunun yer yer yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı olacağı belirtiliyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski var.

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