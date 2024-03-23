Güngören'de 6 katlı binanın balkonu bir anda çöktü!

23 Mart 2024 20:11 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:11

İstanbul'un Güngören ilçesinde balkonu çöken 6 katlı apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.

Merkez Mahallesi Refah Sokak'taki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, binadan düşen molozlar nedeniyle sokakta park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Binanın bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binanın tahliye edilmesine karar verildi.