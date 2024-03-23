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23 Mart 2024 20:11 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:11

Güngören'de 6 katlı binanın balkonu bir anda çöktü!

Güngören'de 6 katlı binanın balkonu çökünce apartman sakinleri tahliye edildi. Balkondan düşen molozlar yola yağdı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'un Güngören ilçesinde balkonu çöken 6 katlı apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.

Merkez Mahallesi Refah Sokak'taki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, binadan düşen molozlar nedeniyle sokakta park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Binanın bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Güngören'de 6 katlı binanın balkonu bir anda çöktü! - 1. Resim

Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Güngören'de 6 katlı binanın balkonu bir anda çöktü! - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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