Günlük 666 TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor! "750 TL dahi verenler var"

05 Ocak 2024 12:57 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:13

Yazın turizmin başkenti olan Antalya, kışın da örtü altı üretimin başkentliğini üstleniyor. Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve gönderen Antalya’da kentin ihracat potansiyelinde tarım lokomotif sektör olarak görev üstleniyor. Örtü altı tarımda lider Antalya yaş sebze ve meyvede tüketiminde sadece Türkiye’nin değil, yurt dışı ihtiyacını da karşılıyor.

Örtü altı yetiştiriciliğinde domates, fasulye, biber, mantar, patlıcan, salatalık gibi ürünlerin yüzde 50'sinden fazlası Antalya’da üretiliyor. Tarımda son yıllarda yaşanılan sorunların başında iş gücü geliyor. Verilen hibe destekleriyle sera kurulumu artarken, seralarda çalışacak işçi ise neredeyse bulunmuyor. Üretilen alanların kayıt altına alınması için çiftiler tarafından her yıl Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılması gerekiyor.

"İŞÇİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Tarımda yaşanan iş gücü sorununa da değinen Alp, “En büyük istihdam tarımda bulunuyor. Turizmin ve tarımın başkenti Antalya’dır. Tarımı yabancı uyruklu kişilerle devam ettiriyoruz. Kendi çocuklarımızı tarıma kazandırmamız gerekir. Bu olmadan nereye kadar gideriz? Yevmiye fiyatları 666 TL oldu. Buna rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz, çalışmak istemiyorlar. İşini yaptırmak için 750 TL dahi verenler var” ifadelerine yer verdi.

YÜZDE YÜZ ARTTI

Aktif 6 ilçede 41 bin üyesi olduklarına dikkat çeken Alp, “10 yıl önce 20 bindi, yüzde 100 arttı. Bizim tek istediğimiz şey pazar, önümüz açılsın. Biz Antalya olarak desteği fatura üzerinden istiyoruz. Hem devletimiz hem çiftçi kazanacak. Devletimiz bütçesine göre yapacak. Bölgesel destek olsun, 1 kilogram da ürün versek fatura üzerinden destek verilmelidir” ifadelerine yer verdi.



YER ALTI SULARINI TEHDİT EDİYOR

Muz seralarının artmasıyla yer altı sularında tehlike oluştuğuna dikkat çeken Nazif Alp, “Eskiden Gazipaşa ve Alanya’da üretim vardı. Yüzde 50 hibe desteği geldi, 40 bin dönüme çıktı. Su çok önemlidir, Konya’da obrukların oluştuğunu görüyoruz. Antalya’da böyle bir sıkıntı beklenmiyor ama bu olmayacak diye vahşi sulama yapamayız. Denize akan ufak büyük çok sularımız var, bunların değerlendirilmesi gerekir. Böyle bir projenin devlete büyük katkısı olur” dedi.





