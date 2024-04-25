25 Nisan 2024 11:00 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:02
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı. Adaylar bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.
Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı