25 Nisan 2024 11:00 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:02

Çocuğunun notunu 'sıfır' girdi diye öğretmeni dövdü!

Çocuğunun notunu 'sıfır' girdi diye öğretmeni dövdü!

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.