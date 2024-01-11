Hacze giden avukat öldüresiye dövülmüştü! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

11 Ocak 2024 15:09 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:10

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen olayda hacze giden avukat Büşra T., haciz işlemlerinin ardından geçtiği Şanlıurfa şehir merkezinde kendisini takip eden borçlu A.E'nin saldırısına uğradı. Avukat Büşra T., müvekkili olduğu şirkete ait kesinleşmiş borç alacağının tahsili amacıyla Suruç'ta, borçlu A. E'nin sahibi olduğu av malzemeleri bayisine gitti.

Burada gercekleştirilen haciz işlemi esnasında borçlu taraf ile avukat arasında yaşanan tartışma, o sırada olay mahallinde hazır bulunan polis ekipleri tarafından büyümeden sona erdirildi. Gerginlik sonrası, dava dosyasına konu borç, A.E.'den tahsil edildi.

AVUKATI ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Haciz işlemlerinin ardından Avukat Büşra T. minibüsle Şanlıurfa şehir merkezine doğru hareket etti. Şehir merkezinde Eyübbiye Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde bulunan minibüs duraklarında araçtan inen kadın, aynı minibüste gizlenerek takip eden A.E ile beraberindeki bir başka kişiyi karşısında buldu.

Öfkeli A.E., genç kadına saldırarak öldüresiye darbetmeye başladı. Saldırganın bu esnada avukatın yardım çağırmak için eline aldığı telefonu da kırdığı öğrenildi.

Çevredekilerin müdahalesi sonrası saldırganın elinden kurtarılan Büşra T. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın avukatın müşahede süresinin en az bir hafta olacağı ve ameliyat edileceği bildirildi.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Avukat Büşra T. yaşadığı dehşet anlarını Odatv'ye anlattı.

"Minibüste tam şoförün arkasında içeriye bakarak duruyordum. Şahıs, minibüsten beni indirip sürükledi. Aracın en arkasına saklanmış. Minibüs kalabalıktı. Bir anda üzerimde montunu gördüm, üzerime saldırışını gördüm. Sonra tuttuğu gibi beni indirip kaldırıma çarptı. Defalarca çarptı. Dizimi parçaladı. Telefonumu bir yere fırlattı. İnsanlar geldi, ondan sonra kaçtı. Kolumdan tutup sürükledi." dedi.

Avukat Büşra T. ayrıca "Onun gücüyle benimki bir değil. Kaldırıma sürekli vurdu. Tasarlanarak, planlanarak, vahşi duygularla yapıldı. Minibüse gizlice binmesi, beni takip etmesi, bunu tasarladığını gösteriyor. Müvekkilimle yaptığı bir sözleşme kapsamında bankadan kredi çekmişti. Dosya kesinleşmiş bir borç. Bunu tahsil etmeye gitmiştim." dedi.

TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan A.E., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Burada verdiği ifadede saldırıyı, geçirdiği sinir krizi sebebiyle gerçekleştirdiğini beyan eden A.E.'ye karşılık mahkeme heyeti zanlının, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesine hükmetti. Zanlı, Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.