11 Nisan 2024 01:05 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 01:08
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cengiz G. idaresindeki otomobil, Zile-Turhal kara yolunun 2. kilometresinde Batuhan G. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücü Cengiz G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, Batuhan G. ile otomobilde bulunan Hacer, Bülent, Semanur ve Yusuf G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı