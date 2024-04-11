Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
11 Nisan 2024 01:05 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 01:08

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Cengiz G. idaresindeki otomobil, Zile-Turhal kara yolunun 2. kilometresinde Batuhan G. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücü Cengiz G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, Batuhan G. ile otomobilde bulunan Hacer, Bülent, Semanur ve Yusuf G. yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - 1. Resim

Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze’de savaşın gölgesinde bayram namazı heyecanı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...