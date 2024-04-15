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15 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:31

Haftanın ilk iş günü metro arızası şoku: Yolcular tünelde yürüdü

İstanbul'da bayram tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında yaşanan arıza sonrası yolcular tünelde yollara düştü.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattı arıza yaptı. Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğunda vatandaşlar sıkıntı yaşadı.

M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza yaşandı. Metro arızası nedeniyle yolcular tünelde kaldı. Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Seferler Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapıldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.

Haftanın ilk iş günü metro arızası şoku: Yolcular tünelde yürüdü - 1. Resim

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönünde gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Haftanın ilk iş günü metro arızası şoku: Yolcular tünelde yürüdü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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