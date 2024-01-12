Hain saldırı sonrası terör hedeflerine bombardıman! F-16'lar peş peşe havalandı 

12 Ocak 2024 23:16 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:04

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak tarihinde çıkan çatışmalarda 6 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu.

Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 7 askerimiz yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, sızmaya çalışan teröristlerden 12'sinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TERÖR YUVALARINA BOMBARDIMAN

MSB'den yapılan açıklamada, komandolar operasyonlarını aralıksız sürdürürken F-16'lar da bölgedeki terör noktalarını vurmaya başladı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı üssünden peş peşe havalanan F-16'lar bölgedeki terör hedeflerini imha etmek üzere bombardıman yağdırdı.