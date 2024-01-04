MSB'den İngiliz mayın gemisinin Boğaz'dan geçtiği iddiasına yalanlama: Türkiye Montrö'yü hassasiyetle uyguluyor

04 Ocak 2024 12:03 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:08

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadeleye ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

1 YILDA 2 BİN 237 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 237’ye ulaşmıştır.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK SİLAH SAYISI

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren kahraman Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında; sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Zap bölgesinde son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat,

Yine, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir.

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.

SURİYE'YE OPERASYON

İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye’de, harekât alanlarımızda tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri meydana gelmektedir. Nitekim, son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece; 01 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526’ya, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1529’a ulaşmıştır.

SINIR GÜVENLİĞİ

Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylece, 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 758’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209 bin 402 olmuştur.

BOĞAZ'DAN MAYIN GEMİSİ GEÇTİĞİ İDDİASI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere’nin Ukrayna’ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçişine izin verildiğine dair iddiaları yalanladı.

“Türkiye’nin, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö’ye aykırı davrandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” diyen kaynaklar şunları söyledi:

“Türkiye savaşın başından beri yaşanan durumu savaş olarak nitelendiren ve fiili tedbir alan ilk ülkedir. Bu doğrultuda Türkiye, 1936 yılından itibaren hassasiyetle uyguladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Boğazlardan savaşan tarafların geçişini durdurmuştur. Bu kapsamda savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir. Bahse konu tarafsız pozisyonumuzu zedeleyecek iddiaları kesinlikle reddetmekteyiz.

MCM BLACKSEA DUYURUSU

Huzur denizi olarak anılan Karadeniz’de başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin ‘bölgesel sahiplik ilkesi’ çerçevesinde sürdürülmesi ve şu ana kadar tarafsız, adil ve itidalli şekilde uyguladığımız Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda, bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; Mayın Avlama gemilerimizin MCM BLACKSEA şemsiyesi altında bir an önce seyir ve eğitimler yapmaya başlamasını sağlamak maksadıyla 10-11 Ocak 2024 tarihininde İstanbul’da bizim ev sahipliğimizde Romanya ve Bulgaristan tarafılarının katılımlarıyla MCM BLACK SEA imza töreni gerçekleştirilecektir.

TUZLA PİYADE OKULU’NDAKİ SON DURUM

Bir gazetecinin, Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayı hatırlatarak sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını sorması üzerine Bakanlık kaynakları “Adli soruşturma devam ediyor. Ocak ayı içerisinde de Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek” cevabını verdi.

ASKERLERİN AKILLI TELEFON KULLANIMI

Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine “Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası bedelli askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağıyla ilgili bir soru üzerine MSB kaynakları şunları söyledi:

“Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır.”