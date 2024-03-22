Hakan Fidan'dan Rusya'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan adına aradı

22 Mart 2024 23:06 - Güncelleme : 22 Mart 2024 23:16

Son dakika! Moskova'da konsere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Moskova'da konsere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Crocus Belediye Binası'nda meydana gelen trajedi dolayısıyla Rusya halkına taziyelerini iletti ve kanlı terör saldırısını kesin bir dille kınadığını ifade etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov’la akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan’ın, Moskova'daki terör saldırısını kınadığı, Rusya halkına ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve tüm Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

Canlı yayında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen silahlı saldırıyı haber alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şunları söyledi:

"Rus makamlarının yapacağı açıklamaları takip etmek lazım. Terör bütün dünyanın belası. Bütün ülkelerin iş birliği yapması lazım. Hiçbir ülkenin terörle iş tutmaması lazım. Hangi başlık altında olsun ister etnik, ister ideolojik terörü lanetliyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz..." dedi.