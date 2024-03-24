Hakkari'de araçtan 3 kilo altın çıktı!

24 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:46

Hakkari'de 3 kilo altın ele geçirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköprü yol kontrol noktasında yaptıkları yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.

Araçtaki iki şahısın hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, araçta arama yaptı. Arama sırasında, şüpheli şahısların kaba üst aramasında 3 kilo işlenmemiş ve preslenmiş altın ele geçirildi. Altınların kaçak olduğu ve nereden getirildiği yetkililer tarafından araştırılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Olayla ilgili olarak iki şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeniköprü yol kontrol noktasında yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada hareketlerinden şüphelenilen 2 şahsın kaba üst aramasında 3 kilo işlenmemiş ve preslenmiş altın ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldı" denildi.