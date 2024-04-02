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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 00:03 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:03

Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’de bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Otluca köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı - 1. Resim

Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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