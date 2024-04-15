15 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:52
Halfeti'de faciadan dönüldü! İki tekne çarpıştı...
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki teknenin kafa kafaya çarpışması sonucu büyük bir faciadan dönüldü... Şans eseri yaralının olmadığı kaza sonrası her iki teknede maddi hasar oluştu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğrayan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tekne turları da yoğun ilgi gördü.
İlçenin tarihi güzelliklerini görmek isteyen ziyaretçiler Fırat Nehri'nde tekne turu yaparken büyük bir korku yaşadı.
İKİ TEKNE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
İki teknenin kafa kafaya çarpışması sonucu faciadan kıl payı dönüldü.
Şans eseri yaralının olmadığı kaza sonrası her iki teknede maddi hasar oluştu.
PANİK ANLARI KAMERADA
Tekne kazasının yaşandığı anlarda vatandaşların yaşadığı büyük panik kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı