Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 05 Ocak 2024 03:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 03:50

    Hastanede 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Samsun'da bir hemşire hakkında, aynı hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

    Hastanede &#039;çok para kazanma&#039; vaadiyle dolandırıcılık
    Dolandırıcı, Hastane, Hemşire

    Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire P.Ç.A.'nın aynı hastane bünyesinde görevli aralarında doktor, hemşire, güvenlik personeli, teknisyen ve temizlik personelinin de bulunduğu 7 kişiyi Forex'ten çok para kazanacaklarını vadederek bankadan kredi çektirip dolandırdığı iddia edildi. 

    7 mağdur, hemşire hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

    '30 BİN DOLAR VERDİM'

    Mağdurlardan erkek hemşire Fahri Gözpınar, "Aynı hastanede çalışan hemşire P.Ç.A., 'size çok para kazandıracağım. Ben bunun eğitimini aldım' diyerek bizi kandırdı. Bankadan para çektim. Ben 30 bin dolar verdim. Kredi taksitlerini ana paraya dokunmadan ödeyip bize de kar payı verecekti. Bankadan bize çektirdiği paranın taksitleri ödenmeyince icralık olduk ve dolandırıldığımızı anladık. 7 kişi olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

    Haberler>Gündem>Hastanede 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık
    Etiketler
    dolandırıcıhastanehemşire
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...