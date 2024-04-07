07 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 09:47
Hatalı şerit değiştiren aracın feci sonu! Kaza anı kamerada...
Ankara’da Sincan-Ayaş Karayolu’nda hatalı şerit değiştiren aracın kaza yaptığı an bir başka araçta yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sincan-Ayaş Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil, hatalı şerit değiştirmesinin ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Sonra araç, refüje çarparak durabildi.
Kaza yapan aracın sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bir başka araçta yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı