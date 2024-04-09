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09 Nisan 2024 04:02 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 04:03

Hatay'da 3 araç birbirine girdi: 7 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay&#039;da 3 araç birbirine girdi: 7 kişi yaralandı

Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. A. K. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay'da 3 araç birbirine girdi: 7 kişi yaralandı - 1. Resim

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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