09 Nisan 2024 04:02 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 04:03
Hatay'da 3 araç birbirine girdi: 7 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. A. K. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı