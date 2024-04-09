Hatay'da 3 araç birbirine girdi: 7 kişi yaralandı

09 Nisan 2024 04:02 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 04:03

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. A. K. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.