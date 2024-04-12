Hatay'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

12 Nisan 2024 15:24 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:27

Hatay'ın Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşanan 3.2 büyüklüğündeki deprem, bölge sakinlerini endişelendirdi. Depremin şiddeti ve etkisi hakkında detaylar Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanırken, vatandaşlar yaşadıkları deneyimleri paylaştılar. İşte, Hatay'da meydana gelen deprem hakkında bilinmesi gerekenler...

DEPREM HANGİ BÖLGELERDE HİSSEDİLDİ?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'ın Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde saat 14.47'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin etkisi, çevre iller olan Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Belen ve Altınözü'nde hissedildi.

Yaşanan deprem sonrasında bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmezken, vatandaşlar depremi hissettiklerini ifade ettiler.