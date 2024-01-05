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    • 05 Ocak 2024 09:24 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:37

    Hatay'da araç mezarlığı azalmaya başladı: Gördükçe üzülüyorduk

    Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    "Asrın felaketi" olarak isimlendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki maddi yıkım büyük olmuştu. Hurdaya dönen araçların toplandığı adeta mezarlığa benzeyen alanda araç sahiplerinin ortaya çıkmasıyla eski haline dönmeye başladı.

    Otomobil, Hatay

    Depremin vurduğu Hatay’da enkazdan çıkarılan araçlardan 18 bin 931’i hak sahiplerine teslim edildi. Hurdaya dönen araçların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte araç mezarlığında gözle görülür azalma oldu.

    Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’ı yerle bir etmiş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce araç hasar görmüş ve bu araçlardan 20 bin 534’ü muhafaza altına alınmıştı. Araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine Temmuz ayı sonu itibariyle başlanmıştı. Muhafaza altına alınan taşıtlardan şase numaraları tespit edilen 18 bin 931 araç hak sahipleri tarafından teslim alındı. Antakya ilçesi Derince Mahallesi’nde bulunan otoparkta da gözle görülür azalma oldu.

    Hatay'da araç mezarlığı azalmaya başladı: Gördükçe üzülüyorduk

    ÇOK ZOR GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUZ

    Araçların bulunduğu otoparkın yanı başında yaşayan Tülin Can, araçları her gördüğünde yeniden üzüldüğünü belirterek, “Burada çok hurda araç vardı. Çok kötü durumdaydı araçlar. Gördükçe çok üzülüyorduk, bizim evimizin yanı başında. Rabbim tekrar yaşatmasın. Çok zor, gördükçe üzülüyoruz. En başa göre sayıları çok azaldı” dedi.
    Depremin ilk aylarına oranla araç sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Hüseyin Can, “Depremde enkazdan çıkan araçlar bizim mahallemize getirildi. Çoktu araçlar, çoğu gitti azı kaldı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Gördükçe üzülüyoruz. Rabbim o günü kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.

    Hatay'da araç mezarlığı azalmaya başladı: Gördükçe üzülüyorduk

    Haberler>Gündem>Hatay'da araç mezarlığı azalmaya başladı: Gördükçe üzülüyorduk
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    otomobilhatay
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