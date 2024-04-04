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Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 20:24 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:24

Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Defne ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi'nde nehirde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay&#039;da Asi Nehri&#039;nde erkek cesedi bulundu

Hatay’da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, Defne ilçesi Meydancık Mahallesi, Asi Nehri Güney söğüt mevkiinde meydana geldi. Suda hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, erkek şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu - 2. Resim

Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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