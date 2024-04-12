Hatay'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

12 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:18

Malatya'da bir deprem daha: Kandilli ilk verileri paylaştı

Malatya'da bir deprem daha: Kandilli ilk verileri paylaştı

Hatay'da Üçgedik merkezli 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 14.47'deki depremin derinliği 7.4 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Belen ve Altınözü ilçesinde hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmazken, vatandaşlar depremi hissettiklerini söylediler.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya bugün peş peşe iki depremle sarsılmıştı.