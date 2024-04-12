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12 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:18

Hatay'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

Son dakika... Hatay'da merkez üssü Üçgedik'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ilk açıklamayı yaptı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Hatay&#039;da deprem! Kandilli&#039;den ilk açıklama geldi

 Hatay'da Üçgedik merkezli 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 14.47'deki depremin derinliği 7.4 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Belen ve Altınözü ilçesinde hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmazken, vatandaşlar depremi hissettiklerini söylediler.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya bugün peş peşe iki depremle sarsılmıştı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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