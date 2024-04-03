Hatay'da feci kaza! Eşi ölen yaşlı adam ölen gözyaşlarına boğuldu

03 Nisan 2024 18:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:40

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen feci kazada, seyir halinde ilerleyen Kerim Şahin idaresindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetin çarpması sonucu devrildi.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Motosikletten yere düşen sürücü Kerim Şahin hafif yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan 75 yaşındaki Azime Şahin arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi.

Kazada, yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken yaşlı adam hafif şekilde yaralandı. Yaralı Kerim Şahin, yanı başında vefat eden eşi için gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan araçları tespit etmek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.