Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Hatay'da feci kaza! Eşi ölen yaşlı adam ölen gözyaşlarına boğuldu
03 Nisan 2024 18:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:40

Hatay'da feci kaza! Eşi ölen yaşlı adam ölen gözyaşlarına boğuldu

Hatay’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı kadının yaralı eşi gözyaşlarına boğuldu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay&#039;da feci kaza! Eşi ölen yaşlı adam ölen gözyaşlarına boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen feci kazada, seyir halinde ilerleyen Kerim Şahin idaresindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetin çarpması sonucu devrildi.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Motosikletten yere düşen sürücü Kerim Şahin hafif yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan 75 yaşındaki Azime Şahin arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi.

Hatay'da feci kaza! Eşi ölen yaşlı adam ölen gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

Kazada, yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken yaşlı adam hafif şekilde yaralandı. Yaralı Kerim Şahin, yanı başında vefat eden eşi için gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan araçları tespit etmek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam 20:30'da oynanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...