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24 Mart 2024 06:05 - Güncelleme : 24 Mart 2024 06:06

Hatay'da otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hatay&#039;da otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

M.D'nin kullandığı işçileri taşıyan minibüs, Yunus Emre Mahallesi'nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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