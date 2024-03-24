24 Mart 2024 06:05 - Güncelleme : 24 Mart 2024 06:06
Hatay'da otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
M.D'nin kullandığı işçileri taşıyan minibüs, Yunus Emre Mahallesi'nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı