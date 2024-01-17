Hatay'da tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'da etkili olan sağanak yağış, tarım arazilerini sular altında bıraktı. Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde Asi Nehri'nin taşmasıyla binlerce dönüm arazi su altında kaldı. Dron ile havadan görüntülenen araziler, adeta bir göle dönüştü.
Hatay’da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte su altında kalan arazilerin arttığı bildirildi. Yetkililer, bölgedeki çiftçilere gerekli uyarılarda bulundu.
TARIM ARAZİLERİ İÇİN BÜYÜK KAYIP
Sağanak yağış nedeniyle su altında kalan tarım arazileri, çiftçiler için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Çiftçiler, hasar tespit çalışmalarının ardından yetkililerden yardım bekliyor.
TEDBİR ALINMALI
Yetkililer, bölgedeki tarım arazilerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Asi Nehri'nin taşkın riskine karşı önlem alınması gerektiği vurgulanıyor. Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, son 10 yıldır bu kadar etkili bir yağış görmediğini belirterek, “Özellikle son 1 haftadır yağışların böyle olması tahmini 10 bin dönüm araziyi su altında bıraktı. Buğdaylarımız zarar gördü. Zararı minimuma indirmek için ekipler, gece gündüz çalışıyor. Asi Nehri taştı ve durum gördüğünüz gibi” dedi.