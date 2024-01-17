Hatay'da tarım arazileri su altında kaldı

17 Ocak 2024 16:28 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:35

Hatay’da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte su altında kalan arazilerin arttığı bildirildi. Yetkililer, bölgedeki çiftçilere gerekli uyarılarda bulundu.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN BÜYÜK KAYIP

Sağanak yağış nedeniyle su altında kalan tarım arazileri, çiftçiler için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Çiftçiler, hasar tespit çalışmalarının ardından yetkililerden yardım bekliyor.

TEDBİR ALINMALI

Yetkililer, bölgedeki tarım arazilerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Asi Nehri'nin taşkın riskine karşı önlem alınması gerektiği vurgulanıyor. Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, son 10 yıldır bu kadar etkili bir yağış görmediğini belirterek, “Özellikle son 1 haftadır yağışların böyle olması tahmini 10 bin dönüm araziyi su altında bıraktı. Buğdaylarımız zarar gördü. Zararı minimuma indirmek için ekipler, gece gündüz çalışıyor. Asi Nehri taştı ve durum gördüğünüz gibi” dedi.