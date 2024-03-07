Hatay'ı sağanak vurdu, yollar göle döndü! Meteoroloji'den uyarı geldi

07 Mart 2024 02:50 - Güncelleme : 07 Mart 2024 02:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar oldu.

Yoğun yağışlardan dolayı ilçe merkezinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi yağış sonrası trafiğe kapatıldı.

GÜN BOYU SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdüreceği duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.