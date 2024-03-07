Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Hatay'ı sağanak vurdu, yollar göle döndü! Meteoroloji'den uyarı geldi
07 Mart 2024 02:50 - Güncelleme : 07 Mart 2024 02:50

Hatay'ı sağanak vurdu, yollar göle döndü! Meteoroloji'den uyarı geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, meteorolojiden uyarı geldi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay&#039;ı sağanak vurdu, yollar göle döndü! Meteoroloji&#039;den uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şiddetli Yağış, Doğu Akdeniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar oldu.

Hatay'ı sağanak vurdu, yollar göle döndü! Meteoroloji'den uyarı geldi - 1. Resim

Yoğun yağışlardan dolayı ilçe merkezinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi yağış sonrası trafiğe kapatıldı. 

GÜN BOYU SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdüreceği duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

Hatay'ı sağanak vurdu, yollar göle döndü! Meteoroloji'den uyarı geldi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...