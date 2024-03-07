Hatay'ı sağanak vurdu, yollar göle döndü! Meteoroloji'den uyarı geldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, meteorolojiden uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar oldu.
Yoğun yağışlardan dolayı ilçe merkezinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi yağış sonrası trafiğe kapatıldı.
GÜN BOYU SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdüreceği duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.