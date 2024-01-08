Soğuk hava dalgası kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Yağmur kara dönecek (8 Ocak hava durumu)

08 Ocak 2024 02:18 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 03:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya ve resmi sitesinden 8 Ocak 2024 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. MGM'nin güncel verilerilerine göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağını bildiren MGM, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceğini aktardı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MGM'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre ise; ülke genelinin ilerleyen günlerde soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar 10 ila 15 derece düşecek. Peki İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hangi bölgelerde kar yağışı olacak? Detaylar haberimizde...

SOĞUK HAVA DALGASI AYIN 20'SİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Soğuk hava dalgasının 4 gün devam edeceğini aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Salı günü artık Karadeniz'e kuzeye inmeye başlayacak. Bu soğuk hava İzlanda üzerinden Rusya ve Balkanlar'a geliyor. Bu nedenle ayın 20'sine kadar ara ara hep bu soğuk hava dalgası kar yağışları ülkemize inecek" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da Salı gününden itibaren şiddetli poyraz ile birlikte sulu kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Salı günü poyraz fırtınası var. Poyraz yönünden şiddetli esecek rüzgarla birlikte biz sıcaklıkları dışarıda en fazla 3-4 derece civarında hissedeceğiz. Salı günü İstanbul'da gündüz saatlerinde sağanak yağmur var. Ama rüzgar o kadar güçlü ki öğleden sonra sulu kara dönebilir ve geceye doğruda özellikle denizden uzak iç kesimlerde de Başakşehir İkitelli taraflarında kara da dönme ihtimali var İstanbul için" dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 8 OCAK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Konya’nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

RİZE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI -7°C, 4°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -4°C, 4°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 6°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu