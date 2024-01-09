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    • 09 Ocak 2024 07:41 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 07:42

    Hava muhalefeti deniz ulaşımını vurdu! İDO, BUDO ve Adalar hattında çok sayıda sefer iptal!

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TRT Haber

    İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle BUDO, İDO, GESTAŞ'ın Bursa-İstanbul ve Çanakkale hatlarındaki çok sayıda sefer iptal edildi.

    Hava muhalefeti deniz ulaşımını vurdu! İDO, BUDO ve Adalar hattında çok sayıda sefer iptal!
    Sefer Iptali, Ido, Budo, Istanbul, Fırtına

    Yurda Sibirya üzerinden giriş yapan soğuk, yağışlı ve fırtınalı hava etkisini İstanbul'da da göstermeye başladı. Bu durum doeniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. BUDO, İDO, GESTAŞ'ın Bursa-İstanbul ve Çanakkale hatlarındaki çok sayıda seferi iptal edildi.

    Konuya ilişkin bilgilendirme İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) işletmesinden geldi. İDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şöyle sıralandı:

    İDO iptal edilen seferler

    07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

    07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

    BUDO iptal edilen seferler:

    07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

    09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

    12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

    16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    KUZEY EGE'DE DE SEFER İPTALLERİ VAR

    Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Narlı-Marmara, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

    Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

     "Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferler, Güney Marmara hattında, Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı (Marmara, Balıklı, Erdek) seferi tarifesine uygun olarak yapılacak, Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı seferimizin saatinde yapılması planlanmaktadır."

    Haberler>Gündem>Hava muhalefeti deniz ulaşımını vurdu! İDO, BUDO ve Adalar hattında çok sayıda sefer iptal!
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    sefer iptaliidobudoistanbulfırtına
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