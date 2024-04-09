09 Nisan 2024 12:17 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:28
Hava temizlendi, Uludağ İstanbul'dan görüldü!
İstanbul'da birçok vatandaş bayram tatiline çıkınca şehir boş kaldı. Megakentin havası temizlenince Uludağ'ın zirvesi İstanbul'dan görüldü.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine görülmeye başlandı. Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa'da Uludağ'ın karlı tepeleri görüldü.
3 ŞEHİR AYNI KAREDE
Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı. Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde görüldüğünün kanıtı oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı