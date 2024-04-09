Hava temizlendi, Uludağ İstanbul'dan görüldü!

09 Nisan 2024 12:17 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:28

Bayramda araç kiralayacaklara çağrı: Eğer bunu yaptırırlarsa daha ucuza gelecek

Bayramda araç kiralayacaklara çağrı: Eğer bunu yaptırırlarsa daha ucuza gelecek

İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine görülmeye başlandı. Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa'da Uludağ'ın karlı tepeleri görüldü.

3 ŞEHİR AYNI KAREDE

Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı. Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde görüldüğünün kanıtı oldu.