Havada bir ilk: Türk F-16'ları tanker uçağa yakıt aktardı! MSB görüntüleri paylaştı

02 Mart 2024 13:59 - Güncelleme : 02 Mart 2024 14:25

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları havada bir ilke daha imza attı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 tipi savaş uçaklarının A-330 MRTT Phenix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiğini açıkladı.

HAVADA BİR İLK!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F-16 uçaklarının Fransız Hava Kuvvetlerine ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağıyla ile ilk defa havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiği bildirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının NATO hava sahasının etkin bir şekilde korunmasında müttefik ülkelerle iş birliğini artırmaya devam ettiği ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarımız, ilk defa Fransız Hava Kuvvetlerine ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağı olan A-330 MRTT Phénix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, NATO hava sahasının etkin bir şekilde korunmasında müttefik ülkeler ile iş birliğini arttırmaya devam ediyor."