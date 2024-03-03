Havalar soğuyor, yağmur geliyor: Meteoroloji il il uyardı! İşte 3 Mart hava durumu tahmini...

03 Mart 2024 06:27 - Güncelleme : 03 Mart 2024 06:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ çevreleri, Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusu, (Sivas hariç) İç Anadolu, (Ordu hariç) Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak diğer yerlerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE 3 MART İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin, mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Sivas dışında) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu dışında) Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı