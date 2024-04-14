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14 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:51

Havalimanında bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili dönüşünde havalimanlarında yoğunluk gözlendi. Yabancı ve yerli turistler seyahat için İstanbul Havalimanı'nı doldurdu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı. Kente dönen vatandaşlar ve ülkelerine dönmek için havalimanında yer alan yabancı turistler, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönmeye başladı. Kente dönüş yapanlar, İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı yetkililerinin ise vatandaşların sorun yaşamaması için tüm önlemleri aldığı, yaşanabilecek sorunları kısa sürede çözebilmek için ek personel görevlendirdiği öğrenildi. 

Havalimanında bayram dönüşü yoğunluğu - 1. Resim

Bayram tatilini İstanbul’da geçirmek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşların memleketlerine, Arap turistlerin de ülkelerine dönmek için havalimanında yer alması yoğunluğu artırdı. Ayrıca yoğunluk nedeniyle artan talepleri karşılamak için uçak firmaları ek seferler koydu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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